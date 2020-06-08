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Банки одобрили кредиты для бизнеса под 2% на 37 млрд рублей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что теперь программа доступна и для социально ориентированных некоммерческих организаций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Банки одобрили кредиты на поддержку занятости под 2% бизнесу из пострадавших отраслей на 37 млрд рублей, теперь программа доступна и для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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"На сегодняшний момент, в целом по этой программе, кредиты под 2%, на 37 млрд руб. уже банки одобрили выдачу субъектам малого и среднего бизнеса, другим предприятиям из пострадавших отраслей, поэтому мы рассчитываем, что к этому числу прибавятся и социально ответственные некоммерческие организации", - сказал он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с соцработниками, которая прошла в режиме видеоконференции.

По словам главы Минэкономразвития, в реестр социально ориентированных НКО вошло 24 тыс. организаций, они получили возможность, начиная с сегодняшнего дня, обращаться за кредитами под 2% годовых.

Решетников отметил, что до 1 июля будет сформирован второй перечень из НКО в сфере дошкольного, детского образования, которые относятся к социально ориентированным НКО.

"Постараемся сделать это быстрее, до 20 числа. Порядок уже внесен в правительство. Мы предварительный перечень сейчас формируем, сейчас видим, что еще 17 тыс. организаций будут тоже включены", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, социально ориентированным НКО из этого перечня помимо льготных кредитов будет доступна мера по списанию налогов за второй квартал.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПандемия коронавируса нового типа
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