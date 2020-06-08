Каршеринг "Делимобиль" готов с 9 июня вернуться к работе в стандартном режиме в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Каршеринг "Делимобиль" готов с 9 июня вернуться к работе в стандартном режиме. Компания планирует и дальше осуществлять тщательную дезинфекцию машин, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Мы рады будем возобновить работу в привычном формате, тем более об этом многократно просили наши пользователи. Мы полностью готовы вернуться и не планируем отказываться от самых тщательных мер дезинфекции автомобилей. Убеждены, что услуга поминутной аренды автомобилей будет еще более востребованной, чем до приостановки работы, и рынок ждет значительный рост", - сообщили в компании.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что в столице снимают все ограничения на работу каршеринга, с 9 июня сервис краткосрочной аренды машин заработает в полном объеме.