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Каршеринг "Делимобиль" готов с 9 июня вернуться к работе в стандартном режиме в Москве

В пресс-службе сервиса сообщили, что компания планирует и дальше осуществлять тщательную дезинфекцию машин

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Каршеринг "Делимобиль" готов с 9 июня вернуться к работе в стандартном режиме. Компания планирует и дальше осуществлять тщательную дезинфекцию машин, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Мы рады будем возобновить работу в привычном формате, тем более об этом многократно просили наши пользователи. Мы полностью готовы вернуться и не планируем отказываться от самых тщательных мер дезинфекции автомобилей. Убеждены, что услуга поминутной аренды автомобилей будет еще более востребованной, чем до приостановки работы, и рынок ждет значительный рост", - сообщили в компании.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что в столице снимают все ограничения на работу каршеринга, с 9 июня сервис краткосрочной аренды машин заработает в полном объеме.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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