Путин поручил распространить меры поддержки на предприятия моногородов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещаний о ситуации на рынке труда дал поручение правительству проработать распространение мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия моногородов.

"Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования", - говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.