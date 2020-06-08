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Путин поручил распространить меры поддержки на предприятия моногородов

В частности, речь идет о программах льготного кредитования

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещаний о ситуации на рынке труда дал поручение правительству проработать распространение мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия моногородов.

"Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования", - говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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