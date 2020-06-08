Кабмин и оппозиция в Норвегии согласовали налоговые послабления для нефтекомпаний

ХЕЛЬСИНКИ, 8 июня. /ТАСС/. Партии правительства Норвегии и три партии оппозиции в парламенте страны в понедельник достигли договоренности по дополнительным временным послаблениям по налоговым выплатам нефтегазовых компаний на фоне неблагоприятной ситуации в отрасли, вызванной падением цен на нефть и пандемией коронавируса. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Оно уточняет, что в общей сложности дополнительный пакет мер по снижению налоговой нагрузки на сектор обойдется госказне в порядка 8 млрд крон, или около €760 млн.

Одновременно парламентское большинство попросило правительство и нефтегазовый сектор представить план того, как вредные выбросы при добыче нефти и газа могут быть снижены к 2030 году на 50% от уровня 2055 года.

В конце апреля правительство Норвегии предложило ряд временных изменений в налогообложении нефтяной отрасли страны, чтобы обеспечить реализацию запланированных проектов, которые могут пострадать из-за пандемии, и сохранение рабочих мест в этой сфере. Отсрочка по уплате налогов компаниями, согласно плану кабмина, должна была помочь высвободить средства на инвестиции в нефтяной сектор в 2020 и 2021 годах в размере 100 млрд крон (€8,87 млрд). Однако эту меру нефтекомпании тогда посчитали недостаточной.