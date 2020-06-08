Совет венчурного рынка призвал к оперативному расследованию по делу гендиректора РВК

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет венчурного рынка при Российской венчурной компании (РВК) призвал к справедливому и оперативному расследованию дела в отношении гендиректора РВК Александра Повалко. Открытое письмо, подписи под которым поставили 22 представителя, в понедельник распространила пресс-служба РВК.

"Считаем необходимым как можно скорее установить справедливость и восстановить репутацию Российской венчурной компании как одного из старейших государственных венчурных инвесторов в России", - говорится в письме.

Авторы письма, в частности, отмечают, что разбирательства в отношении Повалко крайне негативно сказываются на доверии инвесторов к бюджетным средствам и их использованию для развития проектов, что может привести к сокращению объемов венчурного рынка и недофинансированию проектов.

Под документом, в частности, поставили подписи председатель совета Александр Галицкий, заместитель гендиректора РВК Алексей Басов, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, а также заместитель гендиректора по стратегии Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано" Алексей Качай и другие.

Совет венчурного рынка создан в партнерстве с Минэкономразвития РФ в 2017 году и объединяет авторитетных венчурных инвесторов, представителей частных и корпоративных венчурных фондов. Работа совета направлена на привлечение на рынок дополнительных источников капитала, регулирование отношений венчурных инвесторов и проработку законодательных инициатив.

Суть дела

5 июня Гагаринский суд Москвы отправил Повалко под домашний арест до 21 июля. Защита уже обжаловала это постановление и попросила Московский городской суд отпустить Повалко под поручительство, в том числе председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича и председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса. Следственный департамент МВД РФ предъявил гендиректору обвинение в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

Как отметили ранее в пресс-службе РВК, "в фокусе внимания следствия" - деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию "Алион".

Срок возврата указанного займа АО "РВК" истекал 28 декабря 2022 года, поэтому фонд RVC I LP принял решение о реинвестировании $3 млн в Alion Energy Inc. Указанные сделки рассматриваются следственными органами как невозврат займа, а решения по ним как содержащие признаки злоупотребления полномочиями.