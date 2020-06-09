В ОПЕК заявили, что решение ОПЕК+ может ускорить восстановление рынка нефти

РАБАТ, 9 июня. /ТАСС/. Принятое 6 июня решение министров ОПЕК+ может ускорить восстановление рынка нефти. Об этом заявил в понедельник министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

"Решение министров ОПЕК+ о продлении действующих параметров соглашения о сокращении добычи, принятое в минувшую субботу, может ускорить восстановление рынка нефти и замедлить объемы заполнения хранилищ [нефти], способствуя тем самым положительному структурированию рынка", - цитирует его информационное агентство Algerie Press Service

Ради стабилизации рынка в интересах всех

"Решения субботней встречи еще раз подтверждают огромную важность сотрудничества и многостороннего взаимодействия в условиях беспрецедентного экономического спада ради стабилизации рынка нефти в интересах всех", - подчеркнул Аркаб.

Он также высоко оценил "позитивный настрой и готовность всех сторон находить консенсусные решения, особенно во время интенсивных переговоров, проводимых перед встречами".

Состоявшиеся 6 июня встречи министров ОПЕК и ОПЕК+, продолжал Аркаб, "были одними из самых плодотворных, учитывая, что принятые решения были соразмерны вызовам, с которыми сталкивается рынок нефти в этих чрезвычайных обстоятельствах".

Президент конференции ОПЕК также заявил, что "заседания совместного министерского комитета по мониторингу, которые будут проводиться ежемесячно до конца года, предоставляют возможность для изучения рынка и оценки перспектив, на основе которых в случае необходимости будут предприняты дополнительные меры".

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривало совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн б/с, в июле - декабре - на 7,7 млн б/с, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн б/с.

На заседании 6 июня министры ОПЕК+ согласовали решение продлить действующие параметры соглашения о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на июль.