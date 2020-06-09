Более 3 тыс. предпринимателей Подмосковья обратились за льготным кредитом под 2% годовых

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. заявок подали предприниматели Московской области на получение льготного кредита под 2% на сохранение занятости, около половины заявок уже получили одобрение, об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Более 3 тыс. заявок на кредит под 2% на сохранение занятости поступило в кредитные организации от предпринимателей Московской области с начала действия программы с первого июня. Почти половина заявлений (48%) на общую сумму 3051,1 млн рублей уже получили одобрение", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра экономики и финансов Московской области Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе пояснили, что компании и индивидуальные предприниматели из числа пострадавших в связи с распространением коронавируса отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации с первого июня текущего года могут получить льготный кредит под 2% для сохранения рабочих мест. Кредит предоставляется на выплату зарплат сотрудникам, рефинансирование кредита и погашение ранее взятого кредита под 0%.

"Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами - всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть половину ссуды и процентов по ней", - добавили в пресс-службе.