Увеличенную выплату по уходу за детьми до 1,5 лет будут получать ежемесячно 310 тыс. семей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 310 тыс. семей с детьми до 1,5 лет будут ежемесячно получать увеличенную выплату по уходу за ребенком в размере 6 752 руб. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Вчера президентом был подписан федеральный закон, увеличивающий минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в два раза. Такие пособия выплачиваются родителям, не работающим к моменту рождения первого ребенка. Теперь увеличенная выплата составит 6 752 рубля, и ежемесячно такую выплату будут получать 310 тыс. наших семей", - сказал он в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ.