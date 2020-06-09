Регистрация в системе маркировки участников табачного рынка выросла в три раза

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Регистрация в системе маркировки среди участников оборота табачной продукции выросла в три раза перед запретом оборота немаркированных сигарет и папирос с 1 июля. Об этом сообщает оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Если за апрель прирост участников составил 2 тыс. компаний, то за май - плюс 6 тысяч, то есть за месяц темпы регистраций увеличились в три раза", - говорится в сообщении.

По данным ЦРПТ на 8 июня, в системе зарегистрировано 65,97 тыс. участников оборота. "В настоящее время в системе маркировки подавляющее большинство новых участников - это небольшие точки розничной торговли. Нужно также понимать, что в системе участники регистрируются по ИНН, у одного индивидуального предпринимателя или розничного магазина бывает несколько точек, поэтому можно говорить, что участников системы больше", - пояснил руководитель группы "Табак" ЦРПТ Ян Витров.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет. Согласно решению правительства, оборот немаркированных сигарет прекращается с 1 июля текущего года.