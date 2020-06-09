Мосбиржа снизила ставки обеспечения на всех рынках

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московская биржа уменьшила ставки обеспечения на всех рынках до февральских уровней в связи со снижением волатильности на глобальных торговых площадках. Об этом сообщается на сайте биржи.

"Национальный клиринговый центр (НКО НКЦ (АО), входит в группу "Московская биржа") в связи с нормализацией рыночной обстановки, снижением волатильности на глобальных торговых площадках при сохраняющемся высоком уровне ликвидности и торговых оборотов российского рынка принял решение вернуть значения ставок обеспечения на всех биржевых рынках к уровням февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Планируемое изменение размеров требований к обеспечению предоставит участникам торгов возможность более активно и гибко управлять своими позициями и ликвидностью, указывается в сообщении.

Ставки обеспечения будут установлены на следующих уровнях: ликвидные акции - 17% (ранее 20%), фьючерс на индекс РТС - 12% (ранее 15%), фьючерс на индекс Мосбиржи - 10% (ранее 13%), фьючерс на нефть марки Brent - 20% (ранее 30%), фьючерс на нефть марки Light Sweet Crude Oil - 30% (ранее 60%), доллар США, евро и китайский юань - 6% (ранее 8%).