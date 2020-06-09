Приставы приостановят взыскания с компаний, попавших под мораторий на банкротство ФССП

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Судебные приставы приостановят взыскание с компаний, попавших под мораторий на банкротство в связи с последствиями пандемии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП России, это предусматривает подписанный 8 июня президентом России закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

Как отметили с ФССП, он вносит изменения в закон "Об исполнительном производстве", которые предусматривают приостановление исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве (в соответствие с новой статьей 9.1 закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Кроме того, в подписанном президентом законе в число доходов, защищенных от взысканий, включена единовременная выплата в 10 тыс. рублей на каждого ребенка, выплачиваемая в соответствии с указом "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". При перечислении выплаты ей будет присваиваться специальный код, который позволит банку оградить средства, на которые не может быть обращено взыскание.