"Почте России" могут выделить до 70 млрд руб. в связи с эпидемией коронавируса

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Почте России" могут выделить до 70 млрд руб. поддержки в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сказал первый замглавы Минкомсвязи Олег Пак на совещании, посвященном результатам реорганизации ФГУП "Почта России".

"Я бы не стал говорить о конкретных суммах как о принятых решениях, потому что у нас соответствующее решение принимается не Минкомсвязью, а правительством. Насколько я помню, в части предложений "Почта России" были порядка 70 млрд [рублей] в общем объеме средства, которые рассматривались как поддержка "Почты России" в связи с эпидемией", - сказал он.

Как уточнил гендиректор "Почты России" Максим Акимов, речь идет о заемных средствах, "которые потом придется отдавать".

Ранее во время совещания Акимов сообщил, что компания по итогам I квартала 2020 года потеряла порядка 1 млрд руб. по выручке в сравнении с прошлым годом. В конце апреля сообщалось, что выручка "Почты России" по МСФО в 2019 году выросла по сравнению с 2018 годом на 12% и составила рекордные 212 млрд руб. Прибыль компании от операционной деятельности снизилась по итогам года на 600 млн руб. - до 4 млрд руб., прибыль "Почты России" за отчетный период сократилась в полтора раза и составила 1,8 млрд руб.

О компании

АО "Почта России" - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тыс. сотрудников. В региональную сеть "Почты России" включены 42 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.

В новость были внесены изменения (13:14 мск) — передается с уточнением должности Олега Пака.