Эксперт: облачные и интернет-сервисы во время кризиса доказали свою незаменимость

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Облачные и интернет-сервисы во время борьбы с пандемией коронавируса показали более высокие темпы роста, чем за аналогичные периоды всех последних лет. Об этом во вторник ТАСС сообщил вице-президент Сбербанка, генеральный директор компании SberCloud Евгений Колбин.

Развитие облачных технологий, появившихся благодаря интернету, к 2020 году достигло этапа, на котором работа глобальной Сети практически невозможна без использования таких сервисов, и речь не только о решении знакомых всем проблем пересылки "тяжелых" файлов и создании виртуальных хранилищ для фото- и видеоархивов. На облачной инфраструктуре сегодня работают интернет-провайдеры, мобильные операторы, строятся бизнесы и создаются новые рынки. Эксперты считают, что в условиях кризиса облачные сервисы стали silver bullet ("сверхэффективным решением" - прим. ТАСС) для многих отраслей экономики - несмотря на глобальную рецессию, спрос на услуги в этой сфере демонстрирует уверенный рост. Новую тенденцию, в частности, отмечают эксперты SberCloud - облачной платформы Сбербанка, предоставляющей услуги госсектору, корпорациям и бизнесу.

"Интернет и облака можно назвать двумя самыми востребованными технологиями в период пандемии - так, видеостриминговый сервис Netflix, инфраструктура которого полностью облачная, во втором квартале 2020 года показывает двукратные темпы роста по сравнению с 2019 годом, платформы для коллективной работы, основанные на облачных технологиях, также показали фантастический рост. Частный, но показательный пример - выросшее на 770% в марте количество пользователи Microsoft Teams в Италии", - сказал Колбин.

В обновленном отчете американского разработчика программного обеспечения Flexera, посвященного развитию облачных технологий, говорится о том, что "тренд на облака" в 2020 году не только сохранится, но и усилится. Если до пандемии 20% предприятий среднего и крупного бизнеса планировали потратить на облака в течение года $12 млн, а 74% - по $1,2 млн, то сейчас эксперты прогнозируют увеличение расходов компаний по этим статьям еще на 59%, говорится в документе.

Интернет в условиях самоизоляции и ограничений для бизнеса стал технологией, которая связывает традиционный офлайновый бизнес с потребителем. В лидерах по интенсивности роста - глобальные компании в сфере видеостриминга (Netflix), интернет-торговли (Amazon), конференцсвязи и инструментов для коллективной работы (Slack, Zoom). При этом все они используют облачную инфраструктуру, платформы и сервисы.

Глава SberCloud считает, что одна из главных причин "кризисного" успеха для использующих облачные технологии компаний - это возможность моментального масштабирования ИТ-инфраструктуры в облаке. Компании могут оперативно наращивать или, напротив, снижать потребляемые вычислительные мощности в зависимости от текущих потребностей бизнеса. С одной стороны, это позволяет экономить деньги в период снижения спроса и при этом не терять прибыль из-за недостатка ресурсов в пиковые периоды, поясняет Колбин.

Прорывная отрасль ИТ

Согласно опубликованным в мае прогнозам Gartner, последствия пандемии и глобального экономического спада приведут к сокращению мировых расходов на развитие ИТ на 8% в сравнении с 2019 годом. Предполагаемая сумма затрат по итогам 2020 года составит $3,4 трлн. ИТ-директора организаций и компаний, планируя статьи расходов, будут отдавать предпочтение технологиям и услугам, которые являются "критически важными" для развития и преобразования структур.

Эксперты считают, что самым медленным будет восстановление расходов на ИТ-решения в индустрии развлечений, авиатранспорте и тяжелой промышленности. Им потребуется более трех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года. Сам процесс восстановления потребует от большинства участников рынков "перезагрузки мышления" в качестве необходимого условия движения вперед. В этих условиях облачные технологии остаются единственной отраслью информационных технологий, которая продолжит расти, считают авторы.

"Поскольку пандемия COVID-19 продолжает стимулировать удаленную работу, такие подсегменты, как публичные облачные сервисы, станут ярким пятном в этом прогнозе, демонстрируя в 2020 году рост на 19%. В облачной телефонии и обмене сообщениями, а также в облачных конференц-сервисах также будет наблюдаться рост расходов на 8,9% и 24,3% соответственно", - отмечают авторы прогноза.

"Удаленка" в облаках

Пандемия закончится, но компании, перешедшие на дистанционную работу, уже не смогут вернуться в привычный формат, считают эксперты. Об этом, в частности, говорят результаты опроса более 300 финансовых директоров крупных компаний, проведенного Gartner, мировым специалистом в сфере исследований и консалтинга. Согласно исследованию, 74% компаний намерены планомерно переводить сотрудников на удаленную работу после окончания пандемии. В планах руководителей - изменение формата работы на удаленный в отношении как минимум 5% персонала.

Офис Twitter, предвидя глобальные изменения форматов работы, уже разрешил сотрудникам "вечную" удаленку. Аналогичное решение принял и глава Facebook Марк Цукерберг, заявив, что через 10 лет половина сотрудников компании будет работать дистанционно.

При этом эксперты Bessemer Venture Partners отмечают, что облачные технологии, создающие условия для удаленной работы, продолжат "отъедать" рыночную долю у классической инфраструктуры и необлачных приложений. При нынешних темпах роста к 2025 году облака станут частью 50% корпоративного ПО, а к 2030 году эти технологии будут обеспечивать работу 75% программного обеспечения в компаниях.

Новые возможности

По темпам экономического и технологического развития облака уже конкурируют с искусственным интеллектом и продолжат рост после снятия экстренных ограничительных мер, убежден Колбин. Такие инструменты как микросервисная архитектура, контейнеризация и бессерверные вычисления заметно изменили подходы к созданию ИТ-архитектуры, разработке приложений и сервисов.

"К примеру, наша новая облачная платформа SberCloud.Advanced, объединяющая 38 инфраструктурных и платформенных сервисов, уже сейчас предлагает ИТ-специалистам и разработчикам новые высокоэффективные инструменты, позволяющие им создавать лучшие ИТ-решения и продукты для самых различных областей бизнеса. Облако SberCloud.Advanced уникально для российского рынка, поскольку его пользователи получают широчайший набор интегрированных между собой сервисов на одной платформе", - сказал собеседник ТАСС.

Наряду с классической виртуализацией, облачные сервисы создают новые возможности для всей индустрии, делая ее более быстрой, гибкой и эффективной. Один из примеров таких решений - сервис FunctionGraph, входящий в линейку SberCloud.Advanced. Он позволяет пользователю запускать и выполнять программный код в бессерверной среде.

"Все, что нужно сделать пользователю, это предоставить свой код и настроить условия запуска - триггер. FunctionGraph обеспечивает запуск и бесперебойное выполнение кода, включая автомасштабирование, обслуживание серверов и его мониторинг. То есть пользователь даже не арендует у нас виртуальные вычислительные мощности, он арендует только выполнение программного кода", - объясняет Колбин.

Глава SberCloud также отметил, что в силу высокой скорости развития технологий их внедрение в реальные сектора экономики невозможно без постоянной связи между потребителями сервисов, разработчиками и облачными провайдерами. Для этого SberCloud совместно с Huawei проводит для всех желающих еженедельные тематические образовательные вебинары, посвященные использованию облачных продуктов для решения практических задач.