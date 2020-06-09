Reuters: ведущие косметические компании отказываются от талька в своей продукции

ТАСС, 9 июня. Крупнейшие компании, занимающие лидирующие позиции на мировом рынке парфюмерии и косметики, постепенно отказываются от использования талька в некоторых видах своей продукции из-за увеличения числа судебных исков против производителей, связанных с возможным негативным воздействием данного компонента на здоровье людей. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ведущих брендов.

По информации агентства, французские косметические компании L'Oreal и Chanel, а также американский бренд Revlon заявили, что перестают применять тальк при изготовлении определенных видов своей продукции. В частности, Chanel удалила тальк из рассыпной пудры для лица и отказалась от тальковой пудры для тела. В свою очередь Revlon также перестала применять этот минерал в продуктах для тела, а представители L'Oreal отметили, что занимаются поиском достойной альтернативы данному компоненту.

Причиной отказа от применения талька послужил судебный процесс, начатый в США еще в 2018 году. Тогда жительница Калифорнии утверждала, что в используемых ею косметических продуктах компаний Chanel и Johnson & Johnson присутствует хризотиловый асбест, который при длительном использовании может вызывать раковые заболевания. Позднее компании отрицали наличие в продуктах данного компонента.

Вместе с тем, как указывает агентство, Chanel продолжает использовать тальк в других разновидностях своей продукции, включая прессованную пудру, румяна и тени для век. При этом в компании подчеркнули, что весь тальк "отбирается согласно строгим критериям качества и полностью соответствует действующим мировым стандартам". Кроме того, он совершенно "безопасен при обычных условиях косметического использования".

В конце мая американская компания Johnson & Johnson объявила о прекращении выпуска в США и Канаде детской присыпки на основе талька Baby Powder, которая стала причиной многочисленных судебных исков. Johnson & Johnson объяснила данное решение спадом в Северной Америке спроса на данный товар, причиной которого "стала дезинформация касательно безопасности применения и постоянный шквал исковых разбирательств". Вместо нее в США и Канаде будет продаваться Baby Powder на основе кукурузного крахмала.