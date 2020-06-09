Функцию распознавания голосовых сообщений внедрили во "ВКонтакте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" смогут узнавать содержание голосовых сообщений без необходимости прослушивания, получая их в виде уже распознанного текста. Такая функция станет доступна всем пользователям мобильного приложения VK в ближайшую неделю, сообщили во вторник в пресс-службе соцсети.

"Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд - это 90% от всех аудио, которые записывают при общении "ВКонтакте". Более того, новая технология поможет вернуться к нужной информации в переписке: голосовые сообщения теперь можно находить при помощи поиска по тексту. В будущем функция распознавания появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения", - рассказали в пресс-службе.

Распознавание голосовых сообщений полностью автоматизировано и проводится при помощи методов искусственного интеллекта. За него отвечает новая нейросеть, созданная командой исследований "ВКонтакте". "В отличие от остальных, она учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи", - отметили в пресс-службе. Тестирование функции распознавания голосовых сообщений велось с марта. "Нейросеть должна не просто понять речь, но и сформулировать связный текст. Поэтому на самом деле мы сделали три нейросети: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Вместе они станут самым высоконагруженным сервисом по распознаванию речи на русском языке", - привели в пресс-службе комментарий директора по исследованиям в области искусственного интеллекта "ВКонтакте" Павла Калайдина.

По данным "ВКонтакте", ежемесячно аудиосообщениями обмениваются 30 млн пользователей соцсети, в связи с чем новая технология рассчитана на самые высокие нагрузки. Отмечается, что при этом нейросеть расшифровывает записи быстрее, чем человек, хорошо понимает разговорный язык и заимствованную лексику, а также справляется с аудио низкого качества и нечеткой речью. "Сотрудники "ВКонтакте" и любые другие сторонние лица не обладают доступом к личным сообщениям пользователей. Голосовые - не исключение", - добавили в пресс-службе.