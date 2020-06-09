ESET зафиксировала фишинговую атаку с использованием бренда Heineken в мессенджерах

ТАСС, 9 июня. Антивирусная компания ESET обнаружила новую фишинговую атаку с использованием бренда Heineken в мессенджерах, говорится в сообщении компании.

"Компания ESET сообщает о новой фишинговой атаке с использованием известных брендов. На этот раз мошенники выбрали Heineken и сосредоточились на аудитории мессенджеров WhatsApp и Telegram. Пользователи получали сообщения с предложением заполнить анкету и получить в подарок четыре бочонка пива", - отмечается в сообщении.

В ходе участия в поддельной акции участник должен заполнить анкету, после чего появляется требование поделиться "акцией" с 10 контактами - это является необходимым условием для получения "подарка".

"Если жертва все-таки поделится с контактами, она будет переадресована на другие веб-страницы, которые не имеют отношения к Heineken. Чаще всего встречаются предложения скачать расширения для браузеров и другие программы, все они могут оказаться вредоносными", - добавили в компании, уточнив, что участник "акции" почти всегда направляется на сайт с опасным контентом.

Загруженные файлы также могут нести опасность для пользователя. Компания рекомендует проверять любые акции и предложения и участвовать в них только через официальные ресурсы известных брендов.