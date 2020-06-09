Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сбербанк реструктурировал кредиты физическим лицам на сумму около 1 трлн руб. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы реструктурировали порядка триллиона рублей кредитов физическим лицам ", - сказал Греф.

"С таким объемом реструктуризации нам никогда не доводилось сталкиваться ранее", - подчеркнул глава Сбербанка.

Резерв Сбербанка

Сбербанк снизил объем чистой прибыли примерно на 25% и сформировал резервов в три раза больше по сравнению с 2019 годом, сообщил Греф.

"Мы ощутили в полной мере все влияние кризиса, и с точки зрения финансовых показателей мы вынуждены были формировать большое количество резервов. Мы примерно на 25% снизили объем чистой прибыли и сформировали по сравнению с прошлым годом примерно в три раза большее количество резервов", - сказал он.

Сложный период

Период с марта по май 2020 года стал для главы Сбербанка Германа Грефа одним из наиболее тяжелых за время работы в банке в связи с проблемами из-за пандемии. "У нас был очень непростой период в прошедшие три месяца: собственно, с февраля начиная уже мы так или иначе столкнулись с проблемами пандемии. Март, апрель, май - это, наверное, одни из самых тяжелых месяцев за весь период моей работы в банке", - сказал Греф.

По его словам, Сбербанк ощутил "в полной мере все влияние кризиса".

Герман Греф занимает пост главы Сбербанка с ноября 2007 года.