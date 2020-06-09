Реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 3,8%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в мае 2020 года вырос на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала 2020 года снизился на 7,8%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - май 2020 года реальный эффективный курс рубля снизился на 1,6%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в мае вырос на 4,7% по сравнению с апрелем, а с начала года упал на 9,9%, к евро - вырос на 3,8% в мае и снизился на 9,7% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.