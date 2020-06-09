{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкомсвязь и Минпросвещения представят цифровую платформу для школьников в течение месяца

Как ранее отмечал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, платформа позволит исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь и Минпросвещения планируют в течение месяца представить комплексную программу по цифровизации образования, которая будет состоять из исключительно отечественных технологических решений. Об этом в ходе совещания с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что ведомство совместно с Минкомсвязью к началу нового учебного года разработает платформу "Цифровая образовательная среда", которая будет использовать только российское программное обеспечение, в том числе программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom. В частности, по его словам, такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

"Я думаю, что в течение месяца мы представим комплексную программу совместно с Минпросвещения и часть ресурсов, которые у нас запланированы в рамках нашей программы [нацпроекта "Цифровая экономика"] и в рамках программ Минпросвещения, мы пересоберем под новую реальность, которая предусматривает расширенное использование цифровых технологий в самих школах и в процессах обучения", - сказал Шадаев.

Кроме того, напомнил министр, к концу 2021 года все школы в стране будут подключены к интернету: в малых населенных пунктах - на скорости 50 Мбит/с, в городах - 100 Мбит/с. "Но мы уже понимаем, что нам надо и внутришкольную инфраструктуру развивать, и как я уже сказал, учителей готовить. И платформы определенные, к сожалению, нам придется делать там, где бизнес нам помочь не может", - добавил глава Минкомсвязи.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияШадаев, Максут Игоревич
Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице
Отмечается, что выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства позволит своевременно и в полном объеме обеспечить всех граждан, признанных безработными, соответствующими пособиями
Читать полностью