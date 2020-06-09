Минкомсвязь и Минпросвещения представят цифровую платформу для школьников в течение месяца

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь и Минпросвещения планируют в течение месяца представить комплексную программу по цифровизации образования, которая будет состоять из исключительно отечественных технологических решений. Об этом в ходе совещания с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что ведомство совместно с Минкомсвязью к началу нового учебного года разработает платформу "Цифровая образовательная среда", которая будет использовать только российское программное обеспечение, в том числе программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom. В частности, по его словам, такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

"Я думаю, что в течение месяца мы представим комплексную программу совместно с Минпросвещения и часть ресурсов, которые у нас запланированы в рамках нашей программы [нацпроекта "Цифровая экономика"] и в рамках программ Минпросвещения, мы пересоберем под новую реальность, которая предусматривает расширенное использование цифровых технологий в самих школах и в процессах обучения", - сказал Шадаев.

Кроме того, напомнил министр, к концу 2021 года все школы в стране будут подключены к интернету: в малых населенных пунктах - на скорости 50 Мбит/с, в городах - 100 Мбит/с. "Но мы уже понимаем, что нам надо и внутришкольную инфраструктуру развивать, и как я уже сказал, учителей готовить. И платформы определенные, к сожалению, нам придется делать там, где бизнес нам помочь не может", - добавил глава Минкомсвязи.