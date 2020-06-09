WSJ: власти США планируют внести в санкционные списки по Венесуэле 50 танкеров

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести в санкционные списки по Венесуэле несколько десятков нефтяных танкеров. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) готовится расширить санкции, введенные из-за поставок топлива в Венесуэлу. Под их действие могут попасть около 50 нефтяных танкеров, которые предположительно поставляют в Венесуэлу нефтепродукты в сотрудничестве с правительством президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Источники газеты утверждают, что речь может идти о танкерах таких компаний, как Dynacom Tankers Management Ltd и NGM Energy SA, зарегистрированных в Греции. Кроме того, в санкционные списки могут быть включены танкеры, принадлежащие нескольким компаниям, которые предположительно принадлежат колумбийскому бизнесмену Алексу Саабу. По информации The Wall Street Journal, он имеет связи с семейством Мадуро и ранее был включен в санкционный список США по подозрению в отмывании средств в пользу правительства Венесуэлы.

По сведениям источников издания, ранее рестрикции США способствовали снижению экспорта нефтепродуктов из Ирана. По их данным, в апреле этого года Тегеран поставлял до 70 тыс. баррелей в сутки, в то время как еще два года назад данные по этому показателю достигали 2,5 млн б/с. Издание приводит слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который подчеркивал, что под санкции США попали по меньшей мере 150 иранских танкеров. Источники газеты подчеркивают, что такие действия позволяют американской администрации без риска военной конфронтации осложнить отношения Ирана и Венесуэлы.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на неназванных американских чиновников о том, что власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении десятков иностранных нефтяных танкеров за осуществление поставок топлива в Венесуэлу. По их данным, под рестрикции могут попасть 25 супертанкеров, каждый из которых способен транспортировать максимум 2 млн баррелей топлива, а также 17 более мелких судов. Источники агентства подчеркивали, что некоторые из предполагаемых санкций могут быть объявлены в ближайшее время, другие - в долгосрочной перспективе, в том случае, если торговая деятельность продолжится в нарушение наложенных властями Соединенных Штатов ограничений

Ситуация с поставками топлива в Венесуэлу

2 июня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в общей сложности четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле после того, как они доставили топливо из Ирана в Боливарианскую Республику. Три компании зарегистрированы на Маршалловых островах, а одна - в Греции. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. При этом 14 мая министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международного права. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от подобных действий. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.