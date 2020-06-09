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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году до $38,02

ТАСС, 9 июня. Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 11,4%, до $38,02 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на отметке $47,88 за баррель.

Минэнерго США также понизило прогноз по суточной добыче нефти в США в 2020 и 2021 годах - до 11,56 млн баррелей (-1,11%) и 10,84 млн баррелей (-0,55%) соответственно.

Дефицит предложения нефти в мире в III квартале этого года составит 2,9 млн баррелей в сутки, следует из отчета.

Предложение сырья в III квартале составит 92 млн баррелей в сутки, в то время как потребление ведомство прогнозирует на уровне 94,9 млн баррелей в сутки.

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