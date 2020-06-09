Российский рынок акций закрылся слабым снижением основных индексов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок закрылся слабым снижением - индекс Мосбиржи уменьшился на 0,01%, до 2795,9 пункта, РТС - на 0,34%, до 1284,31 пункта.

Цены на энергоносители также снижаются, вслед за ними слабеет и рубль. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,64%, до $40,51 за баррель. Доллар к рублю на 19:00 мск вырос на 0,53%, до 68,563 рубля, евро - на 1,02%, до 77,815 рубля.

Сегодня в лидерах снижения были акции "Аэрофлота". "Бумаги накануне выросли к пикам от 5 марта, но конъюнктура для перевозчика не изменилась, никто не ринулся передвигаться самолетами в разных направлениях, и случится это очень нескоро. В этом свете стабилизация акции в пределах 90-95 рублей могла бы быть вполне логичной, но для этого сначала нужно сбить локальную перекупленность", - пояснила старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Акции "Полюс Золота" и "Полиметалла" дорожают на фоне ралли в золоте. Тройская унция к вечеру вторника поднялась до $1724, новая цель находится на 1730, и в драгметалле отлично видно спрос, добавила она.

На российском рынке акций преобладали осторожные настроения. Котировки нефти неуверенно пытались закрепиться выше $40, в то время как на иностранных биржевых площадках покупатели взяли паузу, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Рынки продолжают корректироваться и ищут точку опоры, добавила Анна Бодрова. "Новости от ОПЕК+ и ЕЦБ уже учтены на глобальном уровне, новых не появлялось - все будет завтра, когда закончится заседание Федрезерва США. Пока же просто консолидация", - пояснила эксперт.

В то же время, риски второй волны коронавируса сохраняются, а вместе с тем инвесторов настораживает затишье по линии Вашингтон-Пекин, полагает Александр Бахтин.

В свою очередь, главный исполнительный директор ВТБ Владимир Потапов отметил, что перед заседанием Федрезерва предпочтительно увеличивать экспозицию в защитных инструментах.

Прогноз на 10 июня

В среду, 10 июня, помимо результатов заседания ФРС по ключевой ставке, в фокусе внимания инвесторов продолжит оставаться "вирусный" новостной фон, отметил Александр Бахтин. Из статистики эксперт выделил данные по инфляции в США в мае, а также по недельным изменениям запасов нефти в США.

Бахтин полагает, что торги на российском рынке акций завтра могут пройти в смешанной динамике, а борьба за уровни выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи продолжится. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи 10 июня может формироваться в диапазоне пунктов 2775-2815 пунктов, курс рубля к доллару - 68,2-70 рубля.

По прогнозам "Альпари", краткосрочно американская валюта может находиться в пределах 68,25-69 рубля. Для евро локальный диапазон колебаний находится в рамках 77,50-78,25 рубля.