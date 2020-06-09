Инвесторы в Арктике будут получать компенсации по страховым взносам от КРДВ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Компенсировать резидентам Арктической зоны РФ часть затрат по страховым взносам планируется по линии Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), которая ранее получила полномочия для работы в макрорегионе. Об этом говорится в опубликованном во вторник проекте постановления правительства РФ.

В феврале правительство внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов в Арктике. Так, для них будет действовать пониженная ставка по страховым взносам - 7,6% вместо 30%.

"Предоставление субсидий осуществляется акционерному обществу "Корпорация развития Дальнего Востока" (далее - управляющая компания) для последующего возмещения затрат по уплате страховых взносов, подлежащих уплате юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами Арктической зоны РФ, в отношении работников, принятых на работу, с даты получения ими уведомления управляющей компании о включении их в реестр резидентов Арктической зоны РФ", - говорится в документе.

Затраты будут возмещаться в форме авансовых платежей. Их размер будет равен разнице между страховыми взносами по пониженным (7,6%) и обычным (30%) ставкам. Субсидия КРДВ будет предоставляться из средств, доведенных до Минвостокразвития. При этом управляющая компания должна вести учет операций, обеспечить достижение результатов предоставления субсидии и предоставлять отчеты в Минвостокразвития.

Согласно подготовленным Минвостокразвития законопроектам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить определенный объем средств, сможет получить статус резидента Арктической зоны РФ, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Изначально предполагалось, что минимальный объем инвестиций для получения статуса будет составлять 10 млн рублей, но сейчас его намерены снизить в 10 раз, до 1 млн рублей.

Кроме того, предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.