Советник Трампа считает высокими шансы на новый пакет мер стимулирования экономики США

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Шансы принятия администрацией США дополнительного пакета мер, направленных на стимулирование американской экономики в условиях пандемии нового коронавируса очень высоки. Об этом заявил во вторник в интервью газете The Wall Street Journal председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет.

Он высказался "решительно в поддержку" четвертого по счету пакета мер, призванных придать стимул американской экономике, несмотря на более благоприятную, чем ожидалось, ситуацию в сфере занятости. Хассет прогнозирует увеличение числа рабочих мест в США на 3,5-4 млн в июне. Конгрессу следует одобрить ассигнование дополнительных бюджетных средств на такие меры, чтобы обеспечить закрепление положительных тенденций в экономике страны, подчеркнул он.

"Мы с президентом [США Дональдом Трампом] обсуждали на прошлой неделе вероятность четвертой фазы. Этому вопросу было посвящено рабочее совещание сегодня утром. Шансы четвертой фазы очень и очень высоки", - заявил Хассет, который является одним из советников американского лидера. Он согласен с мнением администрации о "крупном скачке" темпа экономического роста в третьем квартале текущего года.

Министерство труда США 5 июня сообщило, что уровень безработицы в стране за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось в этот месяц на 2,5 млн. Эксперты при этом ожидали падения уровня безработицы до 20% и сокращения числа рабочих мест на 8 млн. В апреле уровень безработицы составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. Опубликованные в пятницу данные эксперты уже назвали переломным моментом в деле восстановления экономики страны после пандемии.

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. При этом республиканцы в Сенате заявили, что не станут поддерживать этот пакет. Трамп также давал понять, что у законопроекта нет шансов. Однако позднее он заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии. До этого Конгресс США одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.