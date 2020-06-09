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Пандемия коронавируса нового типа

Советник Трампа считает высокими шансы на новый пакет мер стимулирования экономики США

Кевин Хассет подчеркнул, что Конгрессу следует одобрить ассигнование дополнительных бюджетных средств, чтобы обеспечить закрепление положительных тенденций в экономике страны

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Шансы принятия администрацией США дополнительного пакета мер, направленных на стимулирование американской экономики в условиях пандемии нового коронавируса очень высоки. Об этом заявил во вторник в интервью газете The Wall Street Journal председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет.

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Он высказался "решительно в поддержку" четвертого по счету пакета мер, призванных придать стимул американской экономике, несмотря на более благоприятную, чем ожидалось, ситуацию в сфере занятости. Хассет прогнозирует увеличение числа рабочих мест в США на 3,5-4 млн в июне. Конгрессу следует одобрить ассигнование дополнительных бюджетных средств на такие меры, чтобы обеспечить закрепление положительных тенденций в экономике страны, подчеркнул он.

"Мы с президентом [США Дональдом Трампом] обсуждали на прошлой неделе вероятность четвертой фазы. Этому вопросу было посвящено рабочее совещание сегодня утром. Шансы четвертой фазы очень и очень высоки", - заявил Хассет, который является одним из советников американского лидера. Он согласен с мнением администрации о "крупном скачке" темпа экономического роста в третьем квартале текущего года.

Министерство труда США 5 июня сообщило, что уровень безработицы в стране за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось в этот месяц на 2,5 млн. Эксперты при этом ожидали падения уровня безработицы до 20% и сокращения числа рабочих мест на 8 млн. В апреле уровень безработицы составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. Опубликованные в пятницу данные эксперты уже назвали переломным моментом в деле восстановления экономики страны после пандемии.

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. При этом республиканцы в Сенате заявили, что не станут поддерживать этот пакет. Трамп также давал понять, что у законопроекта нет шансов. Однако позднее он заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии. До этого Конгресс США одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

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