Депутаты Госдумы проведут "правительственный час" с главой Минпромторга

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В Госдуме в рамках пленарного заседания состоится "правительственный час" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым на тему "О мерах по обеспечению устойчивого развития отраслей промышленности и торговой деятельности в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции".

Как сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты обсудят с Мантуровым меры поддержки промышленности и регионов. По его словам, у депутатов "накопилось много тем, которые было бы правильно обсудить в режиме диалога".

На прошлой неделе Денис Мантуров провел встречу в онлайн-формате с представителями фракции "Единая Россия". Он сообщил, что в преддверии "правчаса" в Минпромторг поступило 97 вопросов от фракций, в том числе 53 - от фракции "Единая Россия". Министр напомнил, что правительством принято решение о докапитализации Фонда развития промышленности в общей сложности на сумму 25 млрд рублей, из которых 10 млрд пошло на так называемые "антиковидные" программы помощи предприятиям, остальное - на инвестпрограммы по импортозамещению.

По словам Мантурова, готовится дополнительно пакет пополнения фонда еще на 15 млрд рублей, из которых 5 млрд запланированы на антикоронавирусные программы и 10 млрд - на импортозамещение. Таким образом, в итоге в 2020 году сумма докапитализации фонда составит 40 млрд рублей, сказал он. Также министр сообщил, что предприятиям планируется выдавать льготные займы на пополнение оборотных средств под 1% годовых.

Говоря об отдельных секторах, глава Минпромторга напомнил, что в конце мая правительством было принято решение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей в период пандемии. Выделено 4,5 млрд рублей на приобретение сельхозтехники. Что касается машиностроения в целом, главная на сегодня мера поддержки со стороны государства - это сохранение инвестиционных программ госмонополий, подчеркнул Мантуров.