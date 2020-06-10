Магазины в Сан-Паулу начнут открывать с 10 июня

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /ТАСС/. Власти крупнейшего в Бразилии мегаполиса Сан-Паулу разрешили со среды открыть уличные магазины в рамках ослабления мер самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на мэра города Бруну Коваса.

По информации издания, власти подписали соответствующее соглашение с представителями отрасли торговли и рынка недвижимости. Согласно договоренности, магазины, имеющие отдельный вход с улицы, смогут принимать посетителей с 11 до 15 часов, а риелторам разрешат самостоятельно выбрать четырехчасовой интервал для работы, но так, чтобы время начала и окончания трудового дня не совпадало с часами пик. Цель данной меры - избежать чрезмерной загруженности общественного транспорта.

"Завтра (в среду - прим. ТАСС) мы надеемся подписать аналогичное соглашение с торговыми центрами, чтобы они смогли также возобновить работу с четверга", - приводит издание слова градоначальника. В Бразилии 12 июня отмечают День влюбленных, напоминает газета.

Вместе с тем всем торговым учреждениям предстоит обеспечить соблюдение минимальных мер социального дистанцирования, наличие санитайзеров и проведение более частой уборки и санобработки. Кроме того, они по-прежнему должны будут на входе измерять температуру своим посетителям и гарантировать тестирование на коронавирус всех сотрудников. Отмечается, что за соблюдением протоколов будут следить 2 тыс. контролеров от префектуры. Как ожидается, следующим шагом должно стать открытие салонов красоты и баров.

Штат Сан-Паулу с его одноименной столицей являются эпицентрами эпидемии коронавируса в Бразилии. В регионе насчитывается свыше 150 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 9,5 тыс. смертей.