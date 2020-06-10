Хайнань за 2018-2019 годы привлек более 440 тыс. новых субъектов рынка

ХАЙКОУ /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань за 2018 и 2019 годы привлекла на внутренний рынок более 440 тыс. новых экономических субъектов. Об этом заявил секретарь регионального парткома Лю Цыгуй.

"В последние два года (после провозглашения в апреле 2018 года на Хайнане зоны и порта свободной торговли - прим. ТАСС) мы активно привлекали иностранные инвестиции и способствовали приходу новых субъектов рынка. В итоге их число возросло на 440 тыс.", - сообщил он на пресс-конференции.

Чиновник уточнил, что динамика за соответствующий период составила 65%, в итоге суммарное количество организаций, занимающихся производством и продажей широкого перечня продукции и услуг на острове, превысило 1,12 млн. Ли Цыгуй отметил, что за счет целого ряда эффективных стимулирующих мер в провинции насчитывается уже около 570 проектов с капиталом свыше 100 млн юаней (примерно $14 млн по текущему курсу).

Как уточнил секретарь парткома, благодаря политике по формированию зоны свободной торговли в последнее время Хайнань привлекает все больше крупных компаний: согласно статистике, в провинции зарегистрированы 125 субъектов рынка с капиталом более 1 млрд юаней ($140 млн) и пять с капиталом свыше 10 млрд юаней ($1,4 млрд). Лю Цыгуй подчеркнул, что заметное увеличение числа предприятий не приведет к возникновению проблем в области экологии, так как хайнаньская администрация уделяет пристальное внимание вопросам защиты окружающей среды и сохранению природно-ресурсной базы.

"В этом направлении мы постоянно занимаем лидирующие позиции среди китайских регионов, - заметил чиновник. - Приглашаем инвесторов и ценных специалистов со всего мира принять активное участие в деятельности по созданию на Хайнане свободного порта, воспользоваться благоприятными возможностями, плодами проводимой в Китае политики реформ и открытости".

На прошлой неделе Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.