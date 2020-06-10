Предприниматели на Чукотке за два месяца получили более 7,5 млн рублей на выплату зарплат

ТАСС, 10 июня. Зарплатную субсидию в размере 12,1 тыс. рублей на каждого сотрудника в мае и апреле получили 244 предпринимателя, занятые в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях Чукотки. Всего субъектам малого и среднего бизнеса в регионе на эти цели перечислили более 7,5 млн рублей, сообщается в среду на официальном сайте правительства округа.

"244 представителя малого и среднего бизнеса округа подали заявления на безвозмездную "зарплатную" субсидию. Выплачено уже свыше 7,5 млн рублей. Всего на Чукотке 563 предпринимателя имеют право на получение данных грантов", - говорится в сообщении.

С середины мая предприятиям Чукотки, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, стала доступна кредитная программа поддержки занятости. Ее главное преимущество - возможность не отдавать займ при условии, если компания сохранит занятость на уровне 90% на протяжении шести месяцев. Если в штате остается не менее 80 % работников, то предприниматель должен будет вернуть половину ссуды и половину процентов по ней.

На сегодняшний день заявки на льготный кредит поступили от предприятий сферы общественного питания, розничной торговли непродовольственными товарами, авиа и автоперевозок. За неполный месяц существования льготной программы выдано кредитов на общую сумму в 20 млн рублей.

В начале апреля власти Чукотки утвердили перечень мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Среди основных - введение временной отсрочки арендных платежей по государственному имуществу, возмещение расходов на коммунальные услуги, введение отдельных грантов для социальных предпринимателей и некоторые другие.

Со 2 апреля на Чукотке ввели режим полной самоизоляции, который продлили до 15 июня. В округе выявлено 109 случаев заражения коронавирусом, 68 человек выздоровели, один умер.