Кафе и рестораны возобновили работу в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 10 июня. /ТАСС/. Кафе, столовые и рестораны возобновили работу в Бурятии после двух месяцев ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в республиканском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"С 10 июня разрешена работа заведений общественного питания, имеющих отдельный наружный вход, а также при условии представления в электронном виде сведений на интернет-портале "Работающая Бурятия". Для посетителей установлено ограничение - не более двух взрослых за одним столом", - сказали в оперштабе.

В первый день работы заведений общепита организованы рейды мобильных групп, которые проверяют наличие регистрации на портале "Работающая Бурятия", а также то, как обеспечена эпидемиологическая безопасность в залах. Ранее сообщалось, что на работу допускается персонал, имеющий заключение медицинского осмотра. "Работникам не нужно сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Дополнительно к традиционному медосмотру им предстоит пройти анкетирование для выяснения - имелся ли у человека контакт с больными COVID-19", - пояснили в оперштабе.

Как уточнил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев, работу возобновляют не все предприятия общественного питания: пока не разрешено работать кафе, фут-кортам, расположенным в торговых центрах.

"Открытие торговых центров и общепита у нас произошло раньше выполнения необходимых показателей по рекомендациям Роспотребнадзора - это волевое решение главы Бурятии, которое вызвано полным пониманием того положения, в котором находятся предприниматели из этих сфер, - сказал бизнес-омбудсмен. - С одной стороны, оперативное, но, с другой стороны, продуманное снятие ограничений - по сути и является главной поддержкой: снимаются психологические проблемы, предприниматели, их клиенты возобновляют привычный образ жизни, люди начинают зарабатывать деньги, а возникновению спроса как раз способствуют все меры социальной поддержки. Но главное сейчас для нас всех - ответственно ко всему этому подойти, соблюдать требования безопасности, чтобы не вернуться к исходной точке".

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, открылись промпредприятия, торговые компании, жителям разрешено гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. С 1 июня могут работать турбазы, гостевые дома для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании - групповые турпоездки под запретом. С 2 июня начали открываться торговые центры. Вместе с тем масочный режим сохраняется в регионе до конца июня.

Ситуация с коронавирусом в Бурятии

В Бурятии зарегистрировано 2 020 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения коронавирусом, из них 1 109 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершил лечение и выписался из больниц 1 191 человек, умерли 11 человек. В стационарах республики лечение проходят 508 больных, на амбулаторном лечении находятся 309 пациентов.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республика вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, в Бурятии обеспечен запас коек в медучреждениях. Во всех муниципалитетах развернуто 971 койко-мест для лечения зараженных коронавирусом, сейчас 50% всех коек свободны.