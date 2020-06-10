Рыбакам-любителям Сахалинской области разрешат продавать улов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Сахалинская область вошла в число регионов-участников пилотного проекта, согласно которому рыбакам-любителям позволят реализовывать выловленные биоресурсы. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

Ранее реализацию инициативы активно поддержали правительства Мурманской, Магаданской, Сахалинской и Томской областей. В Росрыболовстве рассчитывали, что именно в этих субъектах станет возможным осуществить пилотный запуск проекта.

"Сахалинская область вошла в число регионов-участников пилотного проекта", - сообщили в пресс-службе после завершения совещания главы Росрыболовства Ильи Шестакова с регионами, проведенного в режиме видеоконференции.

По данным областных властей, для Сахалинской области это изменение в законе особенно актуально. На островах имеются десятки тысяч рыболовов-любителей. Возможность реализовать свой улов для них - это хорошая возможность дополнительного заработка. Для других жителей Сахалина и Курил благодаря этому появится дополнительная возможность приобрести свежую продукцию.

Во вторник Илья Шестаков рассказал, что законопроект о вовлечении в коммерческий оборот уловов рыбаков-любителей имеет исключительно социальную направленность. Их деятельность не должна являться предпринимательской, считают в Росрыболовстве. Одним рыбаком-любителем может быть реализовано такое количество улова, которое не превышает установленных суточных норм вылова разрешенного вида биоресурсов в разрешенные сроки.

О том, что рыбаки-любители могут получить право продавать уловы в рамках пилотного проекта в одном регионе, в Росрыболовстве сообщили 30 апреля 2020 года. Тогда же стало известно о том, что Росрыболовство подготовило две концепции. Как сообщили в ведомстве, речь шла о возможности реализации квотируемых видов водных биоресурсов - прежде всего трески и пикши. Два подхода предусматривают возможность продажи случайно возникших излишков в результате осуществления любительской рыбалки и выделения квот для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.