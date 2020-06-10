Bloomberg: Apple 15 июня начнет возвращать сотрудников в головной офис

ТАСС, 10 июня. Компания Apple15 июня начнет первую фазу перехода с удаленного режима работы к обычному в своей штаб-квартире в Купертино (штат Калифорния, Кремниевая долина). Об этом, как передает в среду агентство Bloomberg , сообщается в полученном персоналом уведомлении.

В начале марта большинство сотрудников корпорации в офисах по всему миру были переведены на удаленную работу из-за угрозы распространения коронавируса. По данным агентства, в основном персонал продолжит работать в этом режиме еще несколько месяцев. Для обеспечения безопасности вернувшихся на рабочие места сотрудников компания ограничит число людей, которые могут находиться в здании одновременно, а также примет меры по обеспечению социального дистанцирования и регулярных медицинских осмотров. На территории помещений Apple в Кремниевой долине будет обязательным ношение масок.

Отмечается, что, хотя официально первая фаза снятия ограничений начнется только на следующей неделе, некоторые работники уже начали возвращаться в офисы. Запуск второй фазы, как информировало агентство в мае, планируется в июле.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек. В настоящее время власти американских штатов постепенно смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией.