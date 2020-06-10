Более 34 тыс. ростовских предпринимателей смогут воспользоваться налоговыми льготами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Льготы по региональным налогам, которые были введены властями Ростовской области на фоне пандемии коронавируса, доступны для более чем 34 тыс. предпринимателей. Об этом в среду в ходе отчета о результатах деятельности правительства Ростовской области за 2019 год сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Новые льготы по региональным налогам смогут получить более 34 тыс. донских предпринимателей", - сказал Голубев.

Глава региона напомнил, что ранее власти для поддержки бизнеса приняли несколько дополнительных решений. Для двенадцати наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей предусмотрены льготы по уплате региональных налогов. Так, для собственников торговых центров и помещений в них, сдающих имущество в аренду, а также владельцев гостиниц и предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию, ставка налога на имущество организаций снижена с 2,2% до 1,1%. Пересмотрены ставки налога по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей. Для предприятий, отчисляющих налоги на выручку, ставка снижена с 6% до 1%. Предприятия, которые платят налоги на доходы, теперь будут отчислять в бюджет 5% вместо 10%, которые были ранее. До 7,5% снижены ставки по единому налогу на вмененный доход и размер налога для ИП, применяющих патентную систему налогообложения.

Голубев отметил, что снижение налоговых ставок в условиях падения налоговых поступлений было непростым решением. Глава региона напомнил, что бюджет области имеет социально ориентированный характер. "В 2019 году расходы на социальную сферу составили 69% общего объема расходов. В пересчете на одного жителя социальные расходы за год выросли на 9,7%. Сокращать такие расходы мы точно не намерены. Более того, мы ставим перед собой задачу увеличить финансовую поддержку социальных отраслей. Значит, нам предстоит найти пути восполнения выпадающих доходов", - отметил Голубев.

24 апреля депутаты заксобрания области утвердили новые ставки региональных налогов, снизив нагрузку на бизнес. Внесение изменений в областной закон о региональных налогах стало частью плана по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции, который был утвержден губернатором 2 апреля.