В Севастополе создали фонд развития промышленности

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Государственный фонд развития промышленности создан в Севастополе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городского правительства.

Ранее в ноябре 2019 года замгубернатора Севастополя Мария Литовко сообщала журналистам, что региональный фонд развития промышленности планируется создать в Севастополе в 2020 году. Фонд позволит предприятиям получить займы от 5 до 50 млн рублей с низкими процентами.

"В Севастополе создан Государственный фонд развития промышленности. Решение было принято в ходе заседания правительства. Фонд учрежден по распоряжению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в соответствии с поручением президента Российской Федерации о создании в каждом субъекте страны региональных фондов развития промышленности", - говорится в сообщении.

Как отметил директор департамента экономического развития Денис Профатилов, создание фонда обусловлено высокой потребностью промышленных предприятий города в заемных средствах под низкопроцентную ставку.

"У нас имеется сильная микрофинансовая организация, которая была нами капитализирована. Вместе с тем в нашей микрофинансовой организации займы ограничены по законодательству суммой до 5 млн рублей, и промышленные предприятия - крупные и средние - не все могут воспользоваться данными займами. И полностью сформировавшийся спрос перекрыт", - приводятся в сообщении слова Профатилова.

По его словам, с открытием Фонда пропорции софинансирования распределятся таким образом, что 90% софинансируются из федерального бюджета, а 10% покрываются региональным фондом развития промышленности, что приведет к значительной капитализации фонда. В сообщении не уточняется, каков будет размер фонда. Ранее Минпромторгом России было принято решение по софинансированию непосредственно для Севастополя, который попал в число регионов России с особыми условиями софинансирования со стороны Государственного фонда развития промышленности РФ.