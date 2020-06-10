ТПП ожидает улучшения сальдо торгового баланса для России после пандемии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) полагает, что по окончании пандемии снизится торговля услугами в мире, сократится выездной туризм и импорт. Все это приведет в конечном счете к улучшению для России сальдо торгового баланса. Об этом сказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

"Конечно, произойдет снижение торговли услугами. Значительно сократится по итогам года выездной туризм, объем которого у нас всегда превышал въездной. Не вдаваясь в дальнейшие прогнозы по различным статьям баланса торговли услугами, можно предположить, что по общим итогам этого года сальдо России несколько улучшится", - сказал он.

Пандемия ударила по секторам, характеризующимся сложными цепочками создания добавленной стоимости, особенно в электронной промышленности и автопроме. Согласно базе данных ОЭСР, доля иностранной добавленной стоимости в экспорте электроники составила около 10% для США, 25% для КНР, более 30% для Южной Кореи, более 40% для Сингапура и более 50% для Мексики, Вьетнама и Малайзии. "Россия не настолько вовлечена в эти мировые цепочки, чтобы влияние пандемии рушило наш экспорт", - полагает глава ТПП.

Вместе с тем, согласно пессимистическому прогнозу Всемирной торговой организации (ВТО), объем мировой торговли может упасть на 32%, напоминает Катырин. По его словам, "это означает, что у всех стран будет сокращение как экспорта, так и импорта, это касается и России".

В целом, вероятно, итоги внешней торговли России в 2020 году будут между консервативным и базовыми сценариями прогноза правительства, считают в ТПП, и экспорт (включая экспорт энергетических товаров) составит от $340 млрд до $400 млрд. Импорт при этом будет ближе к $200 млрд.

Небольшое снижение экспорта несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году было связано с неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке, напоминает он. Объем экспорта должен был составить 160 млрд долларов, но составил лишь 154,5 млрд, сообщали в Российском экспортном центре.