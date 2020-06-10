Кабмин разрешил Минпромторгу принимать решения об экспорте средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило Минпромторгу принимать решения об экспорте средств индивидуальной защиты, в том числе масок, а также медицинских изделий, за пределы Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление 9 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предприятия РФ уже ведут переговоры о заключении экспортных контрактов, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова ТАСС передала пресс-служба министерства.

"Министерство промышленности и торговли РФ будет принимать решение о возможности вывоза с таможенной территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и продукции медицинского назначения. Для этих товаров Минпромторг России будет выдавать подтверждение в отношении вывозимых товаров", - сообщили в министерстве.

"На данный момент мы смогли насытить российский рынок средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией. Теперь можем начать экспорт такой продукции за рубеж", - сказал министр. Он отметил, что отраслевые предприятия сейчас ведут переговоры о заключении экспортных контрактов на поставки в третьи страны. "В Минпромторг уже поступают обращения компаний о разъяснении порядка получения соответствующего целевого подтверждения", - добавил министр.

Как пояснили в министерстве, сейчас разрешен экспорт из ЕАЭС дезинфицирующих средств и масок, полумасок, масок-респираторов, респираторов в рамках целевых экспортных поставок при наличии решения или подтверждения соответствующего органа.

Ранее власти РФ из-за пандемии запретили экспорт этих изделий, однако позже разрешили его в пределах ЕАЭС.