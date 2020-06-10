Минэкономразвития проанализирует системные проблемы развития регионов СКФО

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России начало серию совещаний с руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) для анализа системных проблем социально-экономического развития регионов округа. Об этом в среду сообщается на сайте министерства.

"Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич и глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров обсудили вопросы социально-экономического развития региона, тем самым был дан старт серии совещаний с руководством республик, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении.

По словам первого замминистра Михаила Бабича, в настоящий момент министерство проводит анализ системных проблем социально-экономического развития регионов Северного Кавказа.

"В фокусе нашего внимания реализация подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО в целом. Особое внимание уделяется ходу реализации поддержанных по госпрограмме развития СКФО инвестиционных проектов", - приводятся в сообщении слова Бабича, который подчеркнул, что министерство намерено оперативно включаться в решение проблемных вопросов регионов.

Кроме того, на прошедшем совещании с руководством Северной Осетии особое внимание уделили развитию Беслана, Пригородного и Моздокского районов. "В соответствии с поручением президента России в настоящее время прорабатывается вопрос включения в 2020-2021 годах ряда мероприятий в госпрограмму развития СКФО. Речь идет о строительстве пяти объектов и оказании высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в Беслане", - уточняется в сообщении. На совещании глава республики предложил обсудить проблемные вопросы создания туристско-рекреационного комплекса "Мамисон".

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 30 июня 2020 года.