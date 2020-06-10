Оператор Nord Stream 2 назвал незначительным влияние строительства на природу Финляндии

ТАСС, 10 июня. Последствия строительства "Северного потока - 2" в финской исключительной экономической зоне были незначительны, это влияние не превысило первоначальной и согласованной оценки воздействия на природу. Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream 2 со ссылкой на отчет мониторинга окружающей среды за 2018-2019 годы, подготовленный экологическим консультантом Sitowise.

"Экологическое воздействие строительства Nord Stream 2 в финской исключительной экономической зоне до Балтийского моря соответствует или меньше, чем оценивается в оценке воздействия на окружающую среду и разрешительных документах", - сообщили в компании.

К концу 2020 года Nord Stream 2 инвестирует более €100 млн в проведение экологических обследований, оценок, анализа, мониторинга и природоохранных мероприятий, добавил оператор проекта.