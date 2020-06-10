Набиуллина заявила о резком падении оттока денег из России через сомнительные операции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Банк России фиксирует резкое падение оттока средств из РФ с использованием сомнительных операций. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Есть сомнительные операции, когда не уплачены налоги, разного рода коррупционные доходы и так далее. Этот сомнительный отток капитала был достаточно большой из нашей финансовой системы. Мы вместе с Росфинмониторингом активно реализуем то законодательство, которое было принято по борьбе с сомнительными операциям <…> Как раз отток по сомнительным операциям резко упал, и мы дальше будем смотреть и ужесточать", - сказала она.

"У нас есть контроль за этим, признаки сомнительных операций. Разные схемы были, я не буду страны называть, через которые это выходило, они все в большинстве прикрыты. Безусловно, возникают периодически какие-то новые схемы, поэтому мы должны быть начеку, эти новые схемы пресекать", - добавила Набиуллина.

В феврале зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявлял, что по итогам 2019 года объем незаконного вывода денежных средств за рубеж сократился на 2% и сохранился на исторически низком уровне.