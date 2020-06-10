АПК Ростовской области в 2020 году получит более 4 млрд рублей господдержки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Государственная поддержка аграрно-промышленного комплекса (АПК) в Ростовской области в 2020 году превысит 4 млрд рублей. Об этом в среду сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"На поддержку предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей мы предусмотрели 240 млн рублей. В целом на господдержку регионального АПК - свыше 4 млрд рублей", - сказал он в ходе отчета о результатах деятельности правительства области.

Голубев уточнил, что в регионе приняты дополнительные меры поддержки для производящих товары первой необходимости предприятий, в частности увеличен размер субсидий на возмещение затрат при покупке транспорта и оборудования. "Мной приняты решения о дополнительных мерах поддержки предприятий, производящих продовольственные товары первой необходимости. Максимальный размер субсидий на возмещение части затрат на приобретение спецавтотранспорта и оборудования увеличен: до 5 млн рублей - для мясоперерабатывающих, мукомольных, крупяных и плодоовощных консервных предприятий, до 50 млн - для хлебопекарных и молокоперерабатывающих предприятий", - сказал глава области.

По мнению Голубева, принятые меры позволят добиться положительной динамики в отрасли по итогам 2020 года. " Убежден, стабильная господдержка, помноженная на трудолюбие и профессионализм донских аграриев, позволит и в непростом 2020 году обеспечить позитивную динамику в развитии агропромышленного комплекса ", - отметил он.