Минпромторг прогнозирует производство вагонов на уровне до 40 тыс. в 2020 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. По оценкам Минпромторга РФ, производство вагонов в России в 2020 года составит до 40 тыс. единиц. Об этом в ходе круглого стола издательского дома "Гудок" сообщил начальник вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры "Российских железных дорог" Михаил Сапетов.

"По прогнозу Минпромторга, департамента, который ведет анализ загрузки вагоностроительных мощностей, прогноз постройки вагонов до конца года где-то в районе 36-40 тыс. Прошлый год вагоностроители изготовили 75 тыс. 300 вагонов", - сказал топ-менеджер.

Производство грузовых магистральных вагонов широкой колеи в РФ по итогам января - марта 2020 года сократилось на 7,6%, до 17 тыс. против 18,4 тыс. единиц за аналогичный период 2019 г., ранее сообщал Росстат.