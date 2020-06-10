Комитет ГД одобрил законопроект о смягчении требований валютного контроля для экспортеров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий смягчение требований валютного контроля при экспорте российской продукции. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 23 июня.

Законопроект предусматривает возможность признания экспортеров-резидентов исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения ими страховых выплат в иностранной валюте или валюте РФ от страховых организаций - резидентов по соответствующим договорам страхования на свои банковские счета в уполномоченных банках и (или) на банковские счета, открытые в уполномоченных банках резидентам, являющимся выгодоприобретателями по таким договорам страхования, при наступлении страхового случая при условии, что сумма страхового возмещения (страховой выплаты) не меньше суммы неисполненных обязательств нерезидента по внешнеторговому договору (контракту).

В перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, проектом включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.

Для предотвращения незаконного вывода денежных средств за рубеж путем использования услуг страховых компаний - резидентов в законопроекте предусматривается наделение Банка России полномочиями по формированию списков страховщиков, которые не могут страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам. Список таких организаций будет размещаться на официальном сайте в интернете. Законопроект устанавливает основания как включения в перечень таких организаций, так и последующего исключения из него.

Документ позволит снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить российским экспортерам доступ к продуктам экспортного страхования, упростить процедуры внесения изменения в сведения, заявленные в выпущенных таможенными органами декларациях, а также будет способствовать автоматизации и упрощению механизма формирования документов учета и отчетности по валютным операциям, говорится в пояснительной записке.