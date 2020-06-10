Таможня и оператор маркировки интегрировали системы для импорта обуви

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) и оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) завершили интеграцию систем обмена информацией, необходимую для импорта маркированной обуви. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ЦРПТ.

"В последние два месяца мы активно тестировали интеграцию с Федеральной таможенной службой и завершили тестирование, услуга была выведена в промышленный контур подсистемы электронного правительства", - сообщили в компании.

Отмечается, что с 15 июня начнется работа с компаниями, готовыми провезти первые партии маркированных товаров через границу с полным оформлением таможенной декларации, с подачей сведений о кодах маркировки. "Если все хорошо, и сведения достоверны, товар будет введен в оборот, и далее его можно по товаропроводящей цепи продавать, перемещать, передавать права собственности, самостоятельно реализовывать либо, если необходимо, вывести из оборота и списать", - добавили в пресс-службе.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года в России в обороте должна находиться только обувь с маркировкой цифровыми кодами Data Matrix, которые позволяют проследить путь от производителя до конечного потребителя. Не реализованные до этого срока остатки обувных товаров, приобретенные до 1 июля, должны быть промаркированы в срок до 1 сентября 2020 года, а импортируемые обувные товары, ввезенные после 1 июля, но приобретенные до 1 июля 2020 года, участники оборота смогут промаркировать до 1 августа того же года.