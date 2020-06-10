КНР планирует предоставить иностранным авиакомпаниям больше прав на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Власти КНР намерены предоставить зарубежным авиакомпаниям право выполнять рейсы между южной китайской провинцией Хайнань и другим государством без приземления в аэропорту своей страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Управления гражданской авиации Китая.

Данное право, неофициально называемое в международной авиации "седьмой свободой воздушного пространства", будет предоставлено зарубежным перевозчикам в рамках проекта создания порта свободной торговли на Хайнане. Благодаря этому праву, например, итальянские авиакомпании смогут совершать рейсы между этой китайской провинцией и индонезийской столицей Джакартой, не продолжая далее перелет в Италию. При этом, согласно планам ведомства, максимальное количество пассажирских и грузовых авиаперевозок на каждом маршруте Хайнаня не будет превышать семи в неделю.

С 2003 года на Хайнане действуют третья, четвертая и пятая свободы воздушного пространства Международной организации гражданской авиации, позволяющие авиакомпаниям совершать перелеты из своей страны в другую, из другой страны в свою, а также между двумя иностранными государствами с посещением аэропорта своей страны. За последние 17 лет количество международных авиамаршрутов на Хайнане увеличилось с 5 до 103, воздушное сообщение соединяет этот тропический остров с Россией, Японией, Южной Кореей, европейскими и другими странами.

С 2003 по 2019 год число иностранных туристов, посетивших Хайнань за год, возросло с 293 тыс. до 1,42 млн, а доходы провинции от въездного туризма увеличились с 660 млн до 6 млрд юаней (примерно $850 млн по сегодняшнему курсу).

На прошлой неделе Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.