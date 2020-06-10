МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.

"В качестве стратегических целей ТЭК документ фиксирует содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. В числе основных задач - удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы, развитие экспорта, модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в стратегию заложено повышение уровня газификации российских регионов к 2024 году с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году - до 82,9%. Помимо этого, прогнозируется увеличение к 2024 году производства энергоносителей на 5-9% (по сравнению с 2018 годом), а экспорта продукции топливно-энергетического комплекса - на 9-15%. Инвестиции в отрасль должны вырасти в 1,35 - 1,4 раза.

"Особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы. Кроме того, сделан акцент на снижении негативного воздействия ТЭК на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что положения документа будут детализированы в плане его реализации и в генеральных схемах развития отраслей ТЭК.