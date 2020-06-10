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Мишустин предложил проработать налоговый маневр для IT-отрасли

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время проработает вопрос о налоговом маневре и других дополнительных мерах поддержки отрасли информационных технологий (ИТ). Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в сфере связи и IT.

"Считаю важным по итогам сегодняшнего совещания <...> проработать дополнительный комплекс мер, в том числе и "налогового маневра в IT-отрасли, и доложить вам в ближайшее время конкретные предложения по стимулированию развития отрасли информационных технологий", - сказал премьер.

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Путин поручил заместить выпадающее финансирование IT-отрасли госзаказами
Президент также поручил кабмину подготовить предложения о создании комфортной бизнес-среды для IT и проведения налогового маневра в этой сфере
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