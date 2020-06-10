Украина получила от ЕС кредит на €500 млн

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Еврокомиссия предоставила Украине €500 млн в рамках четвертого пакета макрофинансовой помощи. Благодарны ЕС за одобрение процесса внедрения реформ на Украине. Полученные средства усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса", - написал глава правительства на странице в Twitter.

Еврокомиссия одобрила предоставление этого кредита в конце мая. В ее заявлении отмечалось, что с 2014 года Украине выделено €3,8 млрд. Это самый большой объем макрофинансовой помощи государству вне ЕС.