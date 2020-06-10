Эксперты: рынки могут возобновить динамичный рост уже в ближайшие торговые сессии

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Столярова Алиса/. После динамичного роста последних недель мировые рынки ушли в коррекцию, ожидая последующие стимулы. Однако эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что фундаментальных оснований для длительного снижения на рынках нет и разворот к очередным максимумам может состояться уже в ближайшие торговые сессии.

После ралли последних недель индекс S&P 500 смог восстановиться до уровней начала года, а индекс РТС остается вблизи трехмесячного максимума в районе 1300 пунктов. Коррекция, наблюдающаяся с начала недели, была ожидаема и вполне может быть охарактеризована как фиксация прибыли, считают эксперты. По их мнению, новые стимулы для возобновления роста рынки могут получить уже после сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Чего рынки ждут от ФРС

Эксперты полагают, что на текущий момент можно говорить лишь о паузе в росте фондовых рынков перед заседанием ФРС США. "Заседание Федрезерва должно подтвердить или опровергнуть тот оптимизм в отношении текущей ситуации в экономике США, который появился после публикации данных по рынку труда в прошлую пятницу", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Ожидается, что ФРС даст свой прогноз по срокам восстановления экономики США и приоткроет завесу тайны, какие еще инструменты есть в арсенале у американского регулятора, кроме ранее введенных.

"Пока на эту тему были только обтекаемые формулировки из серии "если потребуется, у нас есть чем ответить", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

В свою очередь заместитель начальника управления инвестиционного консультирования "Велес Капитал" Ярослав Калугин считает, что на предстоящем заседании глава ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, даст понять, что монетарные стимулы будут продолжаться в том же объеме, что поддержит финансовые рынки. Однако для стабильного продолжения роста, помимо финансовых стимулов, необходимы позитивные сдвиги в реальной экономике, добавил он.

В свою очередь движения ставки вверх или вниз сегодня рынок не закладывает, но многие хотели бы услышать от главы ФРС, какой диапазон ставки видится на горизонте следующего года и далее. "Потому что среди инвесторов есть серьезные опасения, что придется снижать ее до отрицательных значений. И они не понимают, как в этих условиях управлять портфелями ценных бумаг, в первую очередь облигационными", - добавил Емельянов.

Тем не менее, перед заседанием ФРС целесообразным будет также увеличить долю защитных инструментов в портфеле, добавил Владимир Потапов.

Потенциал роста не исчерпан

После впечатляющего ралли на американских площадках, по данным агентства Bloomberg, акции 300 компаний, входящих в состав S&P 500, торгуются по ценам, которые превышают их консенсус-прогноз на конец текущего года, отметил аналитик "Финам" Сергей Дроздов.

"Однако с учетом такого немаловажного фактора, как квартальная экспирация фьючерсов и опционов, которая состоится 19 июня, бенчмарк как минимум может сформировать диапазон вблизи достигнутых уровней, а как максимум - продолжить подъем к новым вершинам", - пояснил эксперт.

То, что текущую коррекцию на глобальных рынках вполне можно охарактеризовать как фиксацию прибыли после роста последних недель, и в скором времени рынки продолжат рост к новым максимумам, полагает и Ярослав Калугин из "Велес Капитала".

Рост не обойдет стороной и российские активы

В отличие от заокеанских биржевых площадок, где наблюдается снижение, на российском рынке акций в течение длительного периода времени наблюдается нудный "боковик".

"Индекс Мосбиржи в последние несколько дней консолидируется в рамках диапазона 2760-2830 пунктов, и игрокам остается лишь следить за выходом рублевого индикатора из данного боковика, где пробой его верхней границы откроет дорогу к уровню 2900 пунктов, а преодоление нижней - создаст предпосылки для снижения к отметкам 2700-2720 пунктов", - пояснил Сергей Дроздов.

И все же признаков развития продаж на российском рынке не просматривается, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Российскому рынку непросто преодолеть рубеж 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, как в силу отсутствия убедительных драйверов для дальнейшего роста и некоторого охлаждения общерыночного оптимизма, так и в силу технических факторов", - пояснил он.

Владимир Потапов также отметил, что в долгосрочной перспективе российские бумаги сохраняют потенциал роста. "Данный потенциал обеспечивается ростом интереса населения к инвестиционным инструментам, а также приближающимися дивидендными выплатами: по российским бумагам дивидендная доходность - одна из самых высоких в мире", - отметил эксперт.

Рынки могут развернуться уже сегодня

По мнению Валерия Емельянова из "Фридом Финанс", мировые рынки могут вернуться к уровням до начала коррекции всего за одну успешную сессию и фактор заседания ФРС вполне подходит для такого разгона. Если сегодня взлета не произойдет, то восстановление котировок в США состоится не раньше пятницы, а в России, из-за короткой недели, не ранее понедельника.

"В целом, чтобы прийти в чувство, рынку хватает 2-3 сессий, редко коррекция затягивается на 4-5 сессий. Сегодня, возможно, мы увидим вторую подряд сессию на снижение. С некоторой вероятностью распродажа может затянуться до четверга. Но тогда в пятницу у игроков рынка будет очень мощный стимул откупить обратно просевшие активы. И это, можно сказать, пока худший из возможных сценариев. В лучшем случае разворот произойдет уже сегодня ближе к объявлению итогов заседания ФРС или сразу после него", - пояснил эксперт.

Что еще будет важным для инвесторов в ближайшие дни

Завтра важными для рыночных настроений будут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю в США. Вместе с тем, на российском рынке может превалировать осторожность перед длинными выходными, индекс Мосбиржи может завершить эту неделю в диапазоне 2750-2800 пунктов, считает Александр Бахтин.

Для России также будет иметь значение волатильность нефти. "Данные API по недельным запасам в США накануне были противоречивыми - они зафиксировали неожиданное падение спроса на сырье. Но часто бывало, что на следующий день уточненные данные разворачивали рынок в обратную сторону. Поэтому сегодняшняя публикация объемов хранения в Кушинге от Минэнерго США способна сотворить новое ралли в нефти и на российском рынке", - добавил Валерий Емельянов.