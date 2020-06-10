Суд отказался аннулировать патент российского изобретателя по иску Apple

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам отказался аннулировать патент изобретателя Арташеса Икономова на мобильный телефон с экстренной связью по заявлению "Эппл Рус" - российской "дочки" компании Apple, следует из материалов суда.

"В иске отказать полностью", - говорится в постановлении суда по интеллектуальным правам от 10 июня.

В 2013 году Икономов запатентовал модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В описании модели говорится, что такой телефон позволяет в случае наступления экстренного случая отправить заранее записанное текстовое или голосовое сообщение, а также письмо по электронной почте одному или нескольким адресатам, или связаться со службой спасения через специальный модуль. Причем это возможно даже если сим-карты нет или она не работает, а также при отсутствии средств на счету.

"Таким образом, предлагаемая полезная модель может быть эффективно использована для экстренной связи при помощи мобильных телефонов в исключительных случаях, например, при резком ухудшении самочувствия, нападениях, когда возможности управления мобильным телефоном ограничены", - говорится в описании телефона.

В ноябре 2019 года "Эппл Рус" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным решение Роспатента, аннулировать патент и внести соответствующие сведения в реестр.