"Газпром нефть" подтверждает планы построить комплекс "Биосфера" на ОНПЗ к 2021 году

ОМСК, 10 июня. /ТАСС/. "Омский нефтеперерабатывающий завод" "Газпром нефти" продолжает строительство комплекса биологических очистных сооружений "Биосфера" в соответствии с графиком. Работы будут завершены в 2021 году, сообщили ТАСС в компании.

"Строительство комплекса "Биосфера" продолжается в рамках графика, работы планируется завершить в 2021 году. Специалисты в настоящий момент приступили к монтажу одной из секций очистки - флотационного блока", - отметили в "Газпром нефти".

"Биосфера" повысит эффективность очистки воды до 99,9%, благодаря чему Омский НПЗ сможет перейти на практически замкнутый цикл водопотребления, снизив нагрузку на городские очистные сооружения. Эти очистные сооружения входят в программу развития завода и включены в комплексный план федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Инвестиции компании составляют 19 млрд рублей.

"В проектах модернизации предприятия, мы ориентируемся на новые экологические стандарты, используем технологии, позволяющие совершенствовать производственные процессы и рационально использовать природные ресурсы. Развитие современного нефтеперерабатывающего предприятия сегодня заключается не только в непрерывном росте эффективности, но и в планомерном снижении нагрузки на окружающую среду. Эти задачи ОНПЗ решает комплексно, внедряя передовой технологический опыт", - сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Об инвестициях

Заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолий Чернер в интервью корпоративному журналу говорил, что компания, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире и падение спроса на нефтепродукты, намерена продолжать модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов, но их инвестпрограмма может быть скорректирована.

Он уточнял, что "Газпром нефть" намерена и дальше реализовывать проекты, которые помогут снизить нагрузку на окружающую среду, увеличить эффективность и гибкость производства.

До этого глава компании Александр Дюков говорил, что инвестпрограмма "Газпром нефти" в 2020 году может сократиться не более чем на 20%.