Международный рыбопромышленный форум перенесли на 2021 год

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые должны были пройти в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге, перенесены на июль 2021 года. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"На состоявшемся сегодня заседании оргкомитета IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2020) было принято решение о переносе дат проведения форума на 6 - 8 июля 2021 года", - сообщили в ведомстве.

По словам председателя комитета, руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, которые приводятся в сообщении, решение о переносе связано с множеством факторов, в том числе со сложностью прогнозирования эпидемиологической ситуации в России и в мире. Несмотря на то, что по всему миру начинается постепенная отмена карантинных мер, риск для участников и гостей форума по-прежнему сохраняется. "В этой связи есть вероятность, что многие специалисты предпочтут отказаться от посещения мероприятия, что существенно снизит его деловую активность. Кроме того, остается открытым вопрос о возобновлении международного авиасообщения, из-за которого форум может лишиться присутствия иностранных гостей", - отмечается в сообщении.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий являются международной B2B-площадкой, в которой принимают участие специалисты из 38 стран. Как подчеркнули в Росрыболовстве, безопасность участников и посетителей, а также эффективная работа на площадке мероприятия и его проведение на должном уровне являются главными приоритетами.